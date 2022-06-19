Beşiktaş transferde taaruza geçti

Eski Galatasaraylı Denayer, Kasımpaşa’da fark yaratan Muleka, Watford U23’ten Tiago Çukur, Konya’dan Abdülkerim ve St. Pauli’de sezona damga vuran Daniel-Kofi Kyereh Beşiktaş yolunda.

Doğan GÜNDOĞDU

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Jason Denayer Beşiktaş için İstanbul'da… Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ardından Fransa'nın Lyon takımında başarılı bir performans sergileyen Belçikalı stoper, siyah-beyazlı yöneticilerle buluştu. Teknik Direktör Valerien İsmael'in onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu, Lyon'dan ayrıldı ve bonservisi elinde.

Denayer, senelik maaş konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Fransız basını da deneyimli futbolcunun Beşiktaş'la görüştüğünü sayfalarına taşıdı. Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş; Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

ABDÜLKERİM’İN TEK İSTEĞİ BEŞİKTAŞ!

Kartal’ın geçen sezonun devre arasından beri kadroya katmak istediği Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, adım adım Beşiktaş'a doğru ilerliyor. Yıldız futbolcu, “Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı istiyorum” diyerek gönlünden geçeni kulübüne iletti. Gönül verdiği takım Beşiktaş olan Abdülkerim, çocukluk aşkına kavuşmak için artık gün sayıyor. 27 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 30 milyon TL'lik teklife olumsuz yanıt alan Kartal, yeşil-beyazlı kulüple yeniden masaya oturacak.

MULEKA’YA 3.5 MİLYON EURO

Kasımpaşa’nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 gol, 5 asiste imza atarak adından söz ettirmişti. Kiralık sözleşmesi sona eren Muleka, Standard Liege'e döndü ancak Beşiktaş, transferi için bastırıyor. Belçika kulübü son olarak bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak belirlemişti. Beşiktaş yönetimi, bu bedeli taksitlerle ödeyebileceklerini Liege'e iletti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı golcü futbolcu için siyah-beyazlıların, ezeli rakiplerinin önünde olduğu ve transferi için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

ALMANLAR GANALI KYEREH’İ DUYURDU

Siyah-beyazlılar adına dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen sezon Bundesliga 2'ye St. Pauli formasıyla 13 gol-11 asist yaparak damga vuran Daniel-Kofi Kyereh, İstanbul'a geldi. Alman basınından Bild'in haberine göre, Ganalı ofansif orta sahanın Beşiktaş yönetimiyle görüşmeye gittiği duyuruldu. St. Pauli'yle sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla anlaşırsa Alman kulübüyle temasa geçip transferi bitirmeye çalışacak.

TİAGO TAMAM GÖZLER WATFORD’DA

Stefan Kuntz'un A Milli Takım kadrosuna davet etmesiyle tanınan Tiago Çukur, Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Watford U23 takımında forma giyen Tiago için resmi teklif yaptı. Tiago ile her konuda anlaşan Beşiktaş, İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Milli oyuncunun da Türkiye'de oynamak istediği ve Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğu belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.