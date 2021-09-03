Beşiktaş transfere damga vurdu! Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic’in maliyetleri…

Transfer sezonuna damga vuran Beşiktaş, Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic gibi önemli yıldız isimleri düşük maliyetlerle kadrosuna katmayı başardı. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde toplam 235 milyon Euro harcanan 4 yıldız için siyah beyazlıların kasasından sadece 15 milyon Euro çıktı.

Ümit GENÇ

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Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş transfer sezonuna adeta damga vurdu… Son olarak Barcelona’dan Pjanic’i kadrosuna katan siyah beyazlılar transfer tahtasını bir dünya yıldızı ile kapattı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Kartal, bu sezon yaptığı transferlerle müthiş bir hücum hattı oluşturdu.

Siyah beyazlı taraftarların oldukça memnun olduğu bir transfer sezonu geçiren Beşiktaş, Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic’li rüya kadroyu çok düşük bir maliyetle oluşturdu. Kariyerleri boyunca üst düzey kulüplerde forma giyen bu 4 isim için çok büyük beklentiler besleyen Beşiktaş’ın kasasından sadece 15.4 milyon Euro çıktı.

BEŞİKTAŞ’A MALİYETLERİ YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO

Premier Lig’in en önemli golcüleri arasında gösterilen Batshuayi, Chelsea’den 150 bin Euro kiralama bedeli ile alan Beşiktaş geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Ghezzal için Leicester’a 3 milyon Euro bonservis ödedi. Transfer sezonuna kulüpsüz olarak giren Alex Teixeira’ya 900 bin Euro imza parası ödeyen siyah beyazlılar, Barcelona’nın geçtiğimiz sezon Juventus’tan 60 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Boşnak yıldız Pjanic ile 2.2 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardı. Şampiyonluk ve Devler Ligi için iddialı bir kadro oluşturan Beşiktaş’a bu 4 transfer maaşlarıyla birlikte yaklaşık olarak 15 milyon Euro’ya mal oldu.

Batshuayi | Maaş: 3 milyon 165 bin Euro —- Kiralama bedeli: 150 bin euro

Ghezzal | Maaş: 2.5 milyon Euro —- Bonservis bedeli: 3 milyon Euro

Alex Teixeira | Maaş: 3 milyon Euro —- İmza parası: 900 bin Euro

Pjanic | Maaş: 2.75 milyon Euro —- Kiralama bedeli: YOK.

4 YILDIZ İÇİN BU GÜNE KADAR TOPLAM 235 MİLYON EURO ÖDENDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda belirlenen bölgelere nokta atışı yaparak önemli isimlerle hücum gücünü artıran Beşiktaş’a bu 4 oyuncu için daha önce ödenen bedeller dikkat çekti. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer olan Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira için ciddi bonservis ve kiralama bedelleri ödendi. Müthiş dörtlünün en zirvesinde şimdiye kadar transferine toplamda 110.5 milyon Euro ödenen Miralem Pjanic var. Roma, Juventus ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Pjanic’i 31 yaşındaki Alex Teixeira takip etti. Vasco da Gama’dan Shakhtar’a oradan da Çin ekibi JS Suning’e transfer olan Brezilyalı için toplamda 56 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

27 yaşındaki golcü Batshuayi için de Türkiye macerası öncesi kiralama bedelleri ile birlikte toplamda 54.5 milyon Euro ödeme yapılırken 29 yaşındaki Ghezzal’ın Monaco’dan Leicester’a transferinde 14 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu rakamları göz önünde bulundurduğumuzda kariyerlerinin en iyi dönemlerinde toplamda 235 milyon Euro harcanan 4 yıldız ismin Beşiktaş’a ve Türkiye’ye maaşlarıyla birlikte 15 milyon Euro’ya getirilmesi önemli bir transfer başarı olarak göze çarpıyor.