Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş’ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü’ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş’a Beşiktaş Ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ÖNCE KAP BİLDİRİMİ

Beşiktaş, Umut Meraş’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması: Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş’ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.

Daha önce Trabzonspor ve Adana Demirspor’un ilgilendiği Umut Meraş, daha iyi teklif veren ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.