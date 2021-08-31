Beşiktaş, Utku Yuvakuran’ı Fatih Karagümrük’e kiraladı

Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük de transferi resmen duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran’ın 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Utku Yuvakuran, 2021-22 sezonunun sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e geçici transfer olmuştur. Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Fatih Karagümrük kulübü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “2 Kasım 1997 doğumlu, Pendikspor altyapısı'nda futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyispor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. U-19 ve U-20 yaş kategorilerinde 2 kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyundadır” ifadelerini kullanarak başarılı kaleci hakkında bilgi verdi.

Hoş geldin Utku Yuvakuran. pic.twitter.com/bUv2accFwQ — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 31, 2021