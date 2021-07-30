Beşiktaş, Valentin Rosier transferini duyurdu: ‘Çok sevdik be abi’

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen sağ bek Valentin Rosier, resmen yeniden siyah beyazlı takımın oyuncusu oldu.

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Beşiktaş’ın geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiralık olarak oynattığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, resmen siyah beyazlı ekibe geri döndü.

Geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen 24 yaşındaki başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. Siyah beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer resmen duyurulurken, Beşiktaş’ın merhum tribün lideri Mehmet Işıklar’la (Optik Başkan) özdeşleşen ‘Çok sevdik be abi’ sloganı kullanıldı.

Videoda konuşan Rosier, “Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerekir. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenizi engeller. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi” ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş’ın Valentin Rosier transferini duyurduğu video:

BEŞİKTAŞ’TAN VALENTIN ROSIER AÇIKLAMASI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında ağırladığı Valentin Rosier'e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”