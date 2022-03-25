Beşiktaş, Valerien Ismael ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, Valerien Ismael’le 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni hocası için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş dün gece İstanbul’a getirdiği yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesine 2023-2024 sezonu için de opsiyon koydu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”

KAP’a yapılan resmi açıklamanın ardından Vodafone Park’ta Fransız teknik adam için imza töreni düzenlendi. Basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yeni teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ’NİN SÖZLERİ

“Hocamıza güvenimiz sonsuz. İyi araştırdık, plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandık. Geçen sene en zor zamanlarda 2-3 kupa kazandık. Başkanlık sürecimde idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizledik. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi olacak.”

ÖNDER KARAVELİ’YE TEŞEKKÜR

“Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Camiamın önemli bir parçasıydı. Sergen hocamızdan sonra vazifeyi sırtlandı. Ancak kendisinin nedenini bilmediğim bir şekilde bazı sesi çok çıkan ama sayısı az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi. Camiamız, Valerien Ismael’in çok kıymetli olacağını görecek. Bu bir plan ve projedir. Sergen Hoca, Önder Hoca ve Ismael Hoca ile devam eden bir süreç olacak. Bu süreç uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bir bayrak yarışı olacak”

Konuşmasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael’e Beşiktaş rozeti taktı.

“Önder Karaveli projemizin bir parçası olmaya devam edecek. Altyapı A Takıma bağlantısında önemli bir rol oynayacaktır. Karaveli bizimledir. Bize çok katkı verdi. Ben kendisini çok başaralı buldum. Kendisi haksın yere linç edildi.”

“BENİ AÇ ÇOK TANIDINIZ…”

“Ben meşhur hoca gelsin, yıldız gelsin, şu hoca gelsin, bunu kovayım diyen bir başkan olmadım. Beni az çok tanıdınız. Ben altında proje inşa edebildiğimiz bir hoca ile çalışmayı tercih ediyorum. Önemli olan bunu kurumsal kimliğimizde bir yere koyabilmek. Altyapısıyla, mevcut takımıyla elimizdeki tüm değerleri en iyi şekilde işleyebilecek, bu fikirleri de kendisiyle paylaştığımız bir teknik adamla çalışıyoruz. Sevgili hocamızla tüm bunları detaylıca konuştuk. Biz bu kararı kısa sürede almadık, bunu bilin.”

“Valerien Ismael kontrat süresince devam edecektir. Hocayı sonuna kadar koruyacağım. Kurumsal olmaya çok önemli görüyorum. Meşhur hocalar getiren bir başkan olmadım. Beşiktaş’ın geleceğine katkı verecek hocalarla yürümeyi seçtim.”

“BEN TEKNİK DİREKTÖR GÖNDERMEDİM, GİDENLER OLDU”

“Valerien Ismael dördüncü hocam değil. Önder Karaveli zaten benim hocam değildi. Abdullah Avcı ile sözleşmeyi ben imzalamadım. Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı, Türkiye içinde önemli bir hocadır ama ben getirmedim. Sergen hocanın arkasında durdum, Önder hocanın da arkasında durdum. Aynı şeyi Abdullah Avcı’ya da söyledim. Ben teknik adam göndermedim, gidenler oldu.”

VALERIEN ISMAEL’İN AÇIKLAMALARI

“Öncelikle herkese merhaba. Sayın Çebi ve Kazancı’ya güvenleri çok teşekkür ediyorum. Kalbim şu anda gururla dolu. Şunu çok iyi biliyorum, Türkiye’nin en kulüplerinden birine gelmiş bulunuyorum. Bunu da yüklediği büyük sorumluluk var. Ben her zaman büyük sorumluluklardan memnunum.”

“Ayrıca çok önemli bir bağlantı var. Kulüpte kazanan bir bakış açısına sahip. Ben de teknik direktör olarak aynı bakış açısına sahibim. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Başarıya odaklı bir kulüp var, bu doğrultuda beraber çalışmaya hazırız.”

“SİYAHLA BEYAZI KANIMIZDA HİSSETMEYE BAŞLIYORUZ”

“Bu kulübün çok yüksek ateşli ve tutkulu bir taraftar kitlesi var. Her ne kadar bir araya gelmesek de bana sosyal medyadan büyük destekte bulundular. Ekibimle birlikte 24 saat çalışıp onların desteklerine karşılık vermek istiyoruz. Biz siyahla beyazlı bugünden itibaren kanımızda hissetmeye başlıyoruz. Kalan 8 maçta kimlerle bu oyunu inşaa edebiliriz, hangi futbolcularımızla yola devam edebiliriz. Ligin kalan haftaları bunun için belirleyici olacak.”

“Genç oyuncularla ilgili de önemli bir analiz yapacağız. Hangi oyuncular bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor bunu değerlendireceğiz. Bu kriterleri karşılayan oyuncu, yaşı önemli değil, 17-18 yaşında, ona bu şansı verme konusunda her zaman açık olacağız.”

Fransız teknik adam ayrıca Türkçe olarak “Bir gün değil, her gün Beşiktaş” dedi.

FUTBOL FELSEFESİ

“Oyun felsefem yüksek tempoya dayalı. Bunun için de yüksek enerji gerekiyor. Özellikle bunu iç sahada taraftara da hissettirmeniz gerekiyor. Rakibe fiziksel üstünlük sağlamak gerekiyor. Bununla birlikte teknik yetenek de şart. Beşiktaş tempoyla birlikte dominasyon da sağlamalı. Oyuncu grubuyla bunları çalışmamız gerekiyor. Benim şu anda buraya gelmiş olmam, oyuncu grubunu ve kulüpteki akışı anlamam için önemli karar olduğunu düşünüyorum.”

“TARAFTARA ŞUNU SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM”

“Ceyhun beyle kadro planlaması üzerine oldukça uzun görüşmelerimiz oldu. Gelecek sezon yola kimlerle devam edebiliriz kararını çok hızlı bir şekilde verebilmek istiyoruz. Oyun felsefemize kimler karşılık verebilir bunun kararlarını almaya çalışacağız. Şunun sözünü kesinlikle verebilirim: Beşiktaş taraftarı, kenarda kazanmak için yüzde 100'ünü veren bir teknik direktör profili görecek.”

“Bir teknik direktörün en önemli rollerinden biri oyuncu geliştirmektir. Belki şu anda çok göz önünde olmayan ama kalitesiyle bizim oyun felsefemize çok yardımcı olacak oyuncular var, bunları keşfetmeye çalışacağız. Son 3 yılda çalıştığım bütün kulüplerde birçok genç oyuncunun kariyerine etki ettim ve şu anda bu oyuncular çok iyi yerlerdeler.”

“TRABZONSPOR MAÇINDAN KORKMUYORUM”

“Her hoca kariyerine başlarken belli hocalardan etkilenir. Simeone ve Conte benim ilham aldığım hocalar. Birlikte oynamak, birlikte olmayı, takım olmayı oldukça önemsiyorum. Trabzonspor maçına 10 gün süremiz var, burada elbette düşüncelerimizi paylaşamam. Trabzonspor maçından korkmuyorum, bir şans olarak görüyorum. Beşiktaş’ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz.”