Beşiktaş ve Alex Teixeira sözleşme feshinde anlaştı!

Beşiktaş, Alex Teixeira ile yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelen Teixeira'nın sözleşmesi feshedildi.

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Beşiktaş, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen 32 yaşındaki Alex Teixeira ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştı.

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi feshetme konusunda ikna etti.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkan Brezilyalı 10 numara, 4 gol atıp sadece 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ ALEX TEIXEIRA AÇIKLAMASI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.