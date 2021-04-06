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Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçındaki; MKE Ankaragücü de Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Güncellenme: 17:45, 06/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

“- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

– BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”