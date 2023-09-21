Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde start alıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Beşiktaş ve Fenerbahçe 3 puan avında... Sahneyi açacak sarı-lacivertlilerin 19.45’teki konuğu Danimarka’dan Nordsjaelland. 10’da 10’la sezona başlayan Kanarya yine iddialı. Akşam mesaisinde saat 22.00’de gözler siyah-beyazlılarda. Belçika’nın dişli ekibi Club Brugge’e konuk olacak Kartal galibiyet arıyor.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ilk maçlarına bugün çıkıyor. Uzun ön eleme etabı sonrası sarı-lacivertliler H Grubu'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Karşılaşma 19.45'te Ülker Stadı'nda. Fenerbahçe, sezona yaptığı harika başlangıcı devam ettirmek istiyor. Altısı Avrupa, dördü lig olmak üzere bu sezon oynadığı 10 resmi karşılaşmayı da kazanan Sarı Kanarya, Nordsjaelland'ı da listeye ekleme amacında. Ludogorets-Spartak Trnava karşılaşması da 19.45'te.

261. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek 261 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 101 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 yenilgi yaşadı; 347 gol attı, 369 gol gördü.

18’DE 1

Kanarya, oynadığı son 18 Avrupa maçında 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Konferans Ligi'ndeki karne de iyi: 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: A. Hansen, Villadsen, K. Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

BEŞİKTAŞ BELÇİKA SEMALARINDA

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise ilk maçında en ciddi rakibi olarak görülen Club Brugge deplasmanında. Karşılaşma 22.00 seansında. Siyah-beyazlılar, ön elemelerde 6'da 6 yapsa da son Trabzonspor yenilgisiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılar gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Gruptaki diğer maçta Lugano, Bodo Glimt'i 22.00'de konuk edecek.

HEDEF 91

Beşiktaş, Avrupa kupalarında şimdiye dek oynadığı 236 müsabakada 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz 313 gol atıp 351 golü kalesinde gördü.

8’DE 2

Siyah-beyazlılar, Belçika ekipleriyle şimdiye dek sekiz maça çıktı; bunların ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Brugge, 2015'teki eşleşmede Beşiktaş'ı iki maçta da yendi.

MUHTEMEL 11’LER

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Boyata, De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Vanaken, Zinchernagel, Skov Olsen, Thiago

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Bailly, Masuaku, Amir, Gedson, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar