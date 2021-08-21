Beşiktaş ve Galatasaray arasında Gedson savaşı

Siyah-beyazlı yönetim, Gedson Fernandes transferi için Benfica’yla yaptığı görüşmelerde önemli bir yol katetti. Terim’in “Türkiye’ye gelirse sadece G.Saray’da oynar” demesi rekabeti kızıştırdı.

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İKİ ezeli rakip Beşiktaş ve G.Saray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya geldi. Geçen sezon 6 ay Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Benfica'nın 22

yaşındaki yıldızı için son olarak Kartal, devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, olumlu sinyaller aldığı Portekiz kulübüyle satın alma opsiyonuyla kiralık yönünde yaptığı görüşmelerde prensipte el sıkıştı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Danimarka'da Gedson'dan vazgeçmediklerini söyledi.

FATİH TERİM: ‘BENFİCA’NIN VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Terim, “Gedson'u sanırım başkaları da istiyor, şu anda Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek” dedi.

Benfica’da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz bu transfer için yaptığı açıklamada, “Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica’da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız” ifadelerini kullandı.

İki kulüp Benfica'yla yapılan görüşmelerde rekabeti artırdı. Transfer döneminin son gününe kadar ‘Gedson savaşı' bitmeyecek gibi görünüyor.