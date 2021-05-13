Beşiktaş ve Galatasaray kafa kafaya… Tarihi sezona, tarihi son

Süper Lig'in en fazla takımla oynanan, en yoğun fikstüre sahip olan sezonu 2020-21'de artık iş son maça kaldı. Ligi uzun süre önde götüren Beşiktaş ile gerilerden gelip potaya giren Galatasaray, şampiyonluk şansı artık çok ama çok azalan Fenerbahçe'nin önünde adeta baş başa kaldı.

Şampiyonun belli olacağı 15 Mayıs Cumartesi oynanacak 42. haftada Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor mücadeleleri kaderi çizecek.

600 MİLYON TL'LİK MAÇLAR

Beşiktaş ve Galatasaray'dan puan kaybeden yanacak. Kazanana, belki de galibiyet de yetmeyecek. İkili averajlar eşit olduğundan atılan ve yenilen her gol, şampiyonluğa bir adım yaklaşmak ya da uzaklaşmak anlamı taşıyacak. Şampiyon olacak takım, ekonomik olarak da rahatlayacak. Yayın havuzundan gelecek şampiyonluk payı, Şampiyonlar Ligi ve marketing gelirleriyle birlikte şampiyon, yaklaşık 600 milyon TL'yi de kasasına koyacak.

BEŞİKTAŞ HALA AVANTAJLI

İkili averajı eşit olan takımlardan Beşiktaş, Galatasaray'dan genel averajda iki gol önde. Genel gol averajında da Kartal, Aslan'a 87'ye 77 üstün.

Galatasaray, Beşiktaş'ın maçını tek farkla kazanması halinde şampiyonluk için en az 4 fark atmak zorunda.

Üç takımın 82 puanda eşitlenme ihtimali bulunuyor. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Sıralama ise Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şeklinde oluşacak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için tek ihtimali var: Kendi maçını kazanıp iki rakibinin yenilgisini beklemek.

AVERAJLA DÖRT ŞAMPİYON

Süper Lig'in geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar dört kez gol averajıyla belli oldu: F.Bahçe 2, Beşiktaş 1, G.Saray 1…

1984-1985 FENERBAHÇE: Ligi 50'şer puanla tamamlayan iki takımdan Fenerbahçe, 10 gol averaj farkıyla Beşiktaş'ın önünde şampiyon oldu.

1985-1986 BEŞİKTAŞ: Beşiktaş ve Galatasaray ligi 56'şar puanla tamamladı. 7 gol farkla siyah-beyazlılar mutlu sona ulaştı.

1992-93 GALATASARAY: Bu kez averajla gülen Galatasaray'dı. Cimbom, 66 puanda buluştuğu Beşiktaş'ı 8 gol averajı ile geride bıraktı.

2010-2011 FENERBAHÇE: Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. İkili averajda üstün olan sarı-lacivertliler, ipi önde göğüsledi.

SERGEN YALÇIN’DAN OYUNCULARINA TERAPİ

Ali Aydın | Sergen Yalçın, yenilgiye rağmen moral aşıladı. Soyunma odasında yaptığı konuşmada, “İstediğimiz bir sonuç ve futbol olmadı ancak lider hâlâ belli. Avantajlıyız, öndeyiz ve işin sonunu getireceğiz. Herkes dinlensin. Kafa olarak kendinizi Göztepe maçına hazırlayın. Önce ligi ardından da kupayı alıp çalışmamızın ödülünü alacağımıza inanıyorum” diye seslendi. İzinli geçirilen çarşamba günü sonrası siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün başlayacak. Sergen Yalçın ve yönetim ilk idmandan itibaren takımı terapiye alacak.

FATİH TERİM’İN SÖZÜ BİR KEZ DAHA GERÇEK OLDU

Mesut Yıldırım | İki sezon önce Başakşehir ile verilen şampiyonluk yarışında takımını motive etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, “8 puan da 18 puan da kapanır” sözü yine akıllara geldi. Terim bu kez daha temkinli konuşsa da aynı puan farkını bir kez daha kapatmayı başardı. İki takımın oynadığı ilk 32 maç sonunda Beşiktaş 70 puanla lider, Galatasaray ise 62 puanla 3. basamaktaydı. Siyah-beyazlılar, sonraki 7 karşılaşmada iki beraberlik ve iki yenilgiyle 10 puan yitirdi. Cimbom, altı galibiyet ve bir beraberlikle zirveye yürüdü. 8 puan fark kapandı, Aslan şampiyonluk ışığını yaktı.