Beşiktaş, Wout Weghorst transferini ve maliyetini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü uzun süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a davet ettiği Wout Weghorst transferini ve maliyetini resmen açıkladı.

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Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı… Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Weghorst için Burnley’e kiralama bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst’un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü’ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.”

AVUSTURYA KAMPINA YETİŞTİ

Beşiktaş'ın Avusturya kampına yetiştirmek için büyük uğraş verdiği 1.97 cm boyundaki Hollandalı golcü Weghorst, Burnley'den sezon sonuna kadar kiralandı. Cenk Tosun'un ardından Weghorst'u da bitiren Beşiktaş, Avusturya kampına geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka'yı da yetiştirmek istiyor.