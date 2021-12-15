Beşiktaş yeni hocasını Portekiz’de buldu: Bruno Pinheiro

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için vereceği karar konusunda son aşamaya geldi. Siyah-beyazlılar 45 yaşındaki Portekizli Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti.

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Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay’ı aday olarak belirlemiş ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi’ye bırakmıştı. Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile sürekli istişare halinde bulunan başkan Çebi, yönetimin büyük bir bölümünün de istediği Bruno Pinheiro’da karar kıldı.

Siyah-beyazlı kulübün, 45 yaşındaki Pinheiro’dan kulübü Estoril ile sözleşmesini feshetmesini istediği ve Portekizli teknik adamı İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.

Portekizli teknik adam ile görüşmelerin resmiyete dökülmesi halinde anlaşma 1.5 yıllık olacak. Pinheiro’nun bu sezon için 300 bin Euro, gelecek sezon ise 600 bin Euro alacağı iddia edildi.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Geçen sezon Estoril’i Portekiz’in 1. Ligi’ne çıkaran Bruno Pinheiro, antrenörlük kariyerine 2006 yılında Benfica’nın altyapısında başladı. Ardından 2009-12 yılları arasında Belenenses’in U17 takımını 2012-13’te ise U19 takımını çalıştırdı.

Portekiz’den ayrılıp kısa süreli akademide görev alan Pinheiro, 1’er yıl Katar U19 ve U20 milli takımlarını çalıştırdı. 2019’da Eupen’de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2020’de Estoril’in başına geçti.

Ofansif futbolu benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.

DERBİDE KARAVELİ OLACAK

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile Ülker Stadı’nda oynayacağı derbide takımın başında yine Önder Karaveli olacak. Karaveli, Sergen Yalçın’ın istifası sonrasında 4-2’lik Kayserispor galibiyetinde takımı yönetmişti.