Beşiktaş yıldızına kavuştu! Rachid Ghezzal, İstanbul’da

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Rachid Ghezzal, yeniden İstanbul'da... Cezayirli yıldız, bonservisi ile birlikte transfer edilecek.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rachid Ghezzal’a kavuştu. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta sergilediği performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul’a geldi. Uzun süren pazarlıklar sonucu Leicester City ile anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcu bonservisi ile transfer edilecek.

Ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen Rachid Ghezzal, ‘Kartal Pozu’ vererek Beşiktaş taraftarını selamladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 35 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol atarken, 18 de asist yaptı.