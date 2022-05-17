Beşiktaş yönetimi Emre Bilgin’in üzerine titriyor

Göztepe deplasmanında 7 kurtarışla yıldızlaşan Emre Bilgin’in, Ersin Destanoğlu’nun ardından A Takım kalesini koruması hedefleniyor. 2023’te bitecek kontratı uzatılacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, kâbus gibi geçen sezonda gençlerinin performansıyla teselli buluyor. Özkaynaktan çıkıp adını duyuran yeteneklerden sonuncusu Emre Bilgin oldu.

Ersin Destanoğlu'nun sakat olduğu Göztepe maçında kaleye geçen ve 7 kurtarışla 9 kişilik takımına hayat veren 2004 doğumlu eldiven, geleceğin A Takım kalecisi olarak düşünülüyor. Ersin'in satılmasının ardından takımın 1 numarası olması planlanan Emre'nin sözleşmesi de uzatılacak. Emre Bilgin'in kontratı da Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ın olduğu gibi Haziran 2023'te sona eriyor.