Beşiktaş yönetimi politikasını belirledi: Kimseye taviz yok

Altyapıdan oyuncuları A takıma kazandırmaya devam edecek siyah-beyazlılar, maaş bütçesini düşürmek için Larin ve Vida’yı gönderecek.

Ali AYDIN

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Beşiktaş yönetimi gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, maaş bütçesini indirme konusunda kimseye taviz vermeyecek. Yönetim Cyle Larin ve Domagoj Vida'ya da restini çekti. Kartal, 2.5 milyon Euro talep eden Larin ve 2 milyon Euro'dan aşağı inmeyen Vida'ya yıllık 1.7 milyon Euro önerdi. Kadro dışı olan Lens, Ljajic, N'Sakala ve Douglas da gönderilip altyapıdan çıkacak oyuncular as kadroya alınacak ve geleceğin takımı oluşturulacak.

GÜVEN KALIYOR

Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Güven Yalçın ile el sıkıştı. Galatasaray'ın da yakın takibe aldığı 22 yaşındaki santrforun, hafta içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Güven, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.