Beşiktaş Yönetimi’nin gözü Bankalar Konsorsiyumu’nda

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalanan anlaşmanın şartlarının ağır olduğunu ifade ederek göreve gelmesinin ardından anlaşmanın revize edilmesi için görüşmelere başlamıştı. Faiz oranının düşürülüp vadenin uzatılması için uzun süredir görüşmeler yürüten Çebi, birçok madde üzerinde Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşmaya varırken, bazı maddelerde ise uzlaşı sağlanamadı.

Beşiktaş’ın borçlarından kurtulabilmesi için bu anlaşmayı revire etmek isteyen Çebi, gelinen noktada bankaların karşı adım atmasını bekliyor.

“SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLDİĞİNDE BÜTÜN BORÇLAR BİTECEKTİR”

Aralık ayında yapılan Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıklamıştı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer almıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede bankalara olan borçlarla ilgili konuştuğunu söylemişti.

Başkan Çebi, konu ile ilgili şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanımıza, bankalarla yapılan sözleşmelerin bizi zor durumda bıraktığını ilk izah edenlerden birisiyim. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmenin Beşiktaş'a nefes aldırmayacak seviyede olduğunu ifade ettim. Bunun değişmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar içinde bulunduğumuz sözleşmenin verdiği aşırı yükü kendi imkanlarımızla aştık. Ancak bunun sürekli olamayacağını herkes kabul etmeli. Her yöneticinin ya da başkanın gücü bir yere kadar gidiyor.

Güçlü başkan ve yönetim versin diyenler var. Ver demekle olmuyor. Beşiktaş düzene çıkana kadar birlik beraberlik içinde olmalıyız. İçinde bulunduğumuz sözleşme şartları o kadar vahim ki, daha iyi şartlarda yapacağımızdan emin olmanız gerekiyor. Bankalar da bazı konularda haklı… Tam olarak istediklerimizi yapamadık ama eskisinden çok daha iyi bir sözleşme olacak. İstediğimiz şartların hepsini alacağımızdan şüphem var. Ama bu süreç doğru yönetildiğinde bütün borçlar bitecektir.”