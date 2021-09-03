Beşiktaş zamanla yarıştı, Miralem Pjanic’i UEFA listesine kaydetti

Beşiktaş'ın akşam saatlerinde KAP'a bildirdiği yeni transferi Miralem Pjanic'in UEFA listesine eklenebilmesi için adeta zamanla yarışıldı. Bosna Hersekli futbolcu gece geç saatlere kadar süren maraton sonucunda Beşiktaş'la resmi sözleşmeyi imzaladı ve alacağı ücret de açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ın Barcelona’dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli dünya yıldızı Miralem Pjanic’te mutlu sona ulaşıldı. Pjanic’in transfer prosedürlerini ve evraklarını UEFA’ya yetiştirmek için 01.00’e kadar vakti olan Beşiktaş, nefes kesen bir koşturmaca yaşadı. Akşam 21.40’ta Pjanic transferi için Barcelona ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildiren siyah beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu Şampiyonlar Ligi’nde oynatabilmek için 01.00’e kadar UEFA’ya bildirmek zorundaydı. Saat 22.40’ta İstanbul’a gelen Bosnalı futbolcu, hiç bekletilmeden sağlık kontrolleri için hastaneye doğru yola çıktı.

23.15’te sağlık kontrolü için hastaneye varan dünya yıldızı, 25 dakikalık muayenenin ardından TFF Tescil Bürosu’na gitti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin de katılımıyla TFF Tescil Bürosu’nda resmi imzalar atıldıktan sonra evraklar UEFA’ya gönderilerek Pjanic’in Şampiyonlar Ligi listesine eklenmesi sağlandı. Beşiktaş, 00.46’da KAP’a yaptığı transferde Pjanic’i kiraladığını resmen duyurdu.

“1-2 DAKİKA KALA YETİŞTİRDİK”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferin duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, “Yine enteresan bir transfer oldu. Son dakika, son saniye. Bunlar planlanmış şeyler. Son dakikada hızlanıyor, son saniyelerde işlem bitiyor. Ama daha önce planladığımız şeyler bunlar. Pjanic’i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik çok şükür” dedi.

Pjanic’in havalimanından itibaren yolculuk yaptığı aracı, geçen sezon Rachid Ghezzal transferinde evrakları motorla son anda TFF’ye yetiştiren ekibin kullandığı öğrenildi. Öte yandan siyah beyazlıların eski futbolcusu Dusko Tosic de, Pjanic’e destek için gece boyunca yıldız futbolcunun yanından ayrılmadı.

PJANIC İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Siyah beyazlılar, resmi imzaların atılmasının ardından Pjanic’in sözleşmesine ilişkin detayları KAP’a bildirdi. Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic’in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir” denildi.

Beşiktaş'a Hoş Geldin Miralem Pjanichttps://t.co/XsyzJSxcN0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021