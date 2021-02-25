Beşiktaş’a 1 kötü, 2 iyi haber

Süper Lig’in 27. haftasında yarın (Cuma) Denizlispor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadelede Cenk Tosun ve kupadaki Konyaspor maçında sakatlanıp tedavisine devam edilen Montero forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçı sonrasında dizinde ödem oluşan milli golcünün tamamen iyileşmeden riske edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ghezzal ve Trabzonspor maçından bu yana takımdan ayrı kalan Rıdvan Yılmaz da iyileşmelerinin ardından kadroda yer aldı.

4 İSİM SINIRDA

Denizlispor maçı öncesinde Necip Uysal, Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza sarı kart sınırında… Oyuncular kart görmeleri halinde Salı günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giymeyecek.