Beşiktaş’a Abdullah Avcı için kötü haber geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15 Nisan’da açıkladığı Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’ya ödeyeceği 17 milyon 860 bin TL’lik borcu için son karar verildi.

Beşiktaş Kulübü’nün başvurduğu Tahkim Kurulu, borcu 17 milyon 130 bin TL olarak borcun Avcı’ya ödenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili ifadeler şöyle;

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL’nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Davalının diğer itirazlarının reddine,

– Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.