Beşiktaş’a Alman modeli: Daniel Farke

Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük koltuğu için Daniel Farke bir kez daha gündemde. İlk hedefi Pinheiro olan yönetim, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Krasnodar’dan ayrılan hocayı istiyor.

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Türkiye Kupası'na Kayserispor'a yenilerek veda ettikten sonra hedefsiz kalan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun çalışmaları erken başladı.

Bu sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Önder Karaveli ile devam etmesi beklenmiyor. Kartal'ın teknik direktörlük için düşündüğü isimlerden biri Portekizli Bruno Pinheiro. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, fikir değişikliğine yol açtı. Rota, daha önce de gündemde olan Daniel Farke'ye döndü.

45 yaşındaki Alman hoca, 13 Ocak'ta başına geçtiği Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılmıştı. Farke daha önce İngiltere Champeonship'te Norwich City'yi iki kez mutlu sona ulaştırıp Premier Lig'e yükseltmişti.

Haber: Aykut Coşkun