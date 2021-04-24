Beşiktaş’a bir kötü haber daha! Atiba kadrodan çıkarıldı

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, 37. haftada Kayserispor ile Vodafone Park’ta oynayacağı karşılaşma öncesinde bir futbolcuyu daha kaybetti. Larin, Aboubakar, Oğuzhan, Cenk, Hasic ve cezalı Welinton’un ardından Atiba da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş ile Kayserispor bu akşam saat 20.30’da karşılaşacak. Sergen Yalçın’ın bu maçta orta sahayı Josef, Dorukhan ve Ljajic’ten oluşturması bekleniyor.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde;

“Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.”

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Beşiktaş, Twitter hesabından Kayserispor maçının kamp kadrosunu şu şekilde duyurmuştu;