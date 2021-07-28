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Beşiktaş’a bir müjde daha: Valentine Rosier İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla şampiyonluğun kahramanlarından olan Valentine Rosier, siyah-beyazlılara bonservisiyle geliyor.

Güncellenme: 20:57, 28/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’a bir müjde daha: Valentine Rosier İstanbul’a geliyor

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Valentine Rosier’i kadrosuna bonservisiyle katmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sporting’ten kiralanan ve performansıyla dikkatleri çekip taraftarın sevgilisi olan Rosier, yarın akşam saat 23.00 sularında İstanbul’a gelecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Ghezzal ile birlikte takımda kalmasını istediği Fransız sağ bek, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasını kiralık olarak giyecek. Anlaşma gereği Beşiktaş, sezon sonunda ise zorunlu opsiyon için 4.5 milyon Euro ödeme yapacak. Beşiktaş, Rosier ile 1 yılı kiralık toplam 4 sezon için anlaşmaya vardı.

Fransız futbolcu transfer döneminde Beşiktaş taraftarlarının paylaşımlarını beğenip, “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum” şeklinde tweet atmıştı.

Öte yandan Beşiktaş, geçen sezonun bir diğer kiralık oyuncusu olan Rachid Ghezzal ile de anlaşmaya varmıştı

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