Beşiktaş’a Bruno Pinheiro’dan kötü haber

Beşiktaş'ın takımın başına getirmek istediği teknik direktörler arasında yer alan Bruno Pinheiro, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul’a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, dün gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

Portekiz Liginin 15’inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun “Beşiktaş 2’nci başkanının yakın zamanda İstanbul’da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?” sorusunu “Hayır, onaylamıyorum” diye cevapladı.

“BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLMUYORUM”

Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise “Beşiktaş'a transfer olmuyorum. Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır’ şeklinde cevap verdi.

Bilindiği gibi Beşiktaş 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro’nun kısa zamanda İstanbul’a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Siyah beyazlılar, Pinheiro’dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.