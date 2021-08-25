Beşiktaş’a ‘Can’ geldi!

Beşiktaş, Schalke’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı gelecek vaat eden 20 yaşındaki Can Bozdoğan'a yarın İstanbul’da imza attıracak.

Ali AYDIN

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Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, Schalke'nin genç futbolcusu Can Bozdoğan'ı da kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. Orta saha bölgesinde görev yapan ve gelecek vaat eden futbolcular arasında gösterilen Can'ın yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI

Köln altyapısından yetişen Can Bozdoğan ardından gittiği Schalke'de 2020'de 17 karşılaşmada A Takım'da görev yaptı. 20 yaşındaki oyuncu 2020-21'de ise mavi-beyazlıların ikinci takımında da 3 karşılaşmada forma giydi. Can, Almanya'nın 15, 16, 17, 18 ve 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise toplam 18 kez görev alırken 4 kez de fileleri havalandırdı. Bu arada Schalke kulübü dün sosyal medyadan orta saha oyuncusunun ayrılacağını doğruladı.

İKİ DEVİN KISKACINDA

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ı iki Avrupa kulübü bir senedir yakından takip ediyor. Genç orta sahayı, Tottenham ve Atletico Madrid, gözlemcilerinin verdiği olumlu rapor doğrultusunda izliyor. İki kulübün 20 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ta da mercek altına alması bekleniyor. Schalke'nin kadrosunda tutmak istemesine karşın yaşadığı mali zorluklar ve 2. Lig'de bulunması nedeniyle Can'ı siyah-beyazlılara verdiği belirtiliyor.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Can Bozdoğan'ın en önemli özelliği ise raket gibi sol ayağa sahip olması. Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek için daha önce girişimlerde bulunduğu Can'ın Şampiyonlar Ligi ve Sergen Yalçın faktörleri nedeniyle Beşiktaş'ı tercih ettiği bildirildi. Köln doğumlu, 1.75 boyundaki genç futbolcunun hangi milli takımı seçeceği ise merak konusu.

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