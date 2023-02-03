Beşiktaş’a Fabio Borini için takas teklifi

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'a takas teklifi yapıldığı öğrenildi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

VavaCars Fatih Karagümrük ile Fabio Borini'nin bonservisinde uzlaşma sağlayamayan Beşiktaş cephesinde takas teklifi geldiği bildirildi.

Borini için 10 gündür hem başkanlar seviyesinde hem de iki kulüp arasında yoğun bir pazarlık sürüyordu. İki kulüp arasında bonservis pazarlığı çözülemezken Fatih Karagümrük cephesinden Kevin N'Koudou teklifi geldiği ifade edildi.

Borini'yi kadrosuna katmak için bir yabancı oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda olan siyah-beyazlı yöneticilerinde gelen bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre bu takas için Şenol Güneş'in Sivasspor maçının ardından N'Koudou'nun geleceği hakkında karar vermesi ve Borini-N'Koudou takasının gerçekleşmesi bekleniyor.

N'Koudou bu sezon 20 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Borini ise 20 maçta 13 gol 7 asist yaptı.

OMAR COLLEY'DE SON DANS

Sampdoria ile bonservis pazarlıklarında Omar Colley için son teklifi Beşiktaş cephesinin ilettiği ifade edildi. 6 ay kiralık sezon sonu ise satın alma opsiyonu şeklinde yapılan ilk teklif İtalyan ekibi tarafından reddedilmişti.

Omar'ı direkt bonservisi ile satmak isteyen Sampdoria cephesi, Beşiktaş'tan yeni bir teklif beklediği ifade edildi. 2 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılarla Sampdoria cephesinde pazarlıklar sürüyor. Bu transfer görüşmesinde Beşiktaş adına pazarlıkta masada duruşunu güçlendiren en büyük unsur ise Omar'ın siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakması. 30 yaşındaki oyuncunun tavrı sebebiyle teklifi yükseltmeyi planlamayan Beşiktaşlı yetkililer transferin son gününe kadar bekleme kararı aldıklarını ifade ettiler.