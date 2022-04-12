Beşiktaş’a ‘Jed’ motoru! Valérien Ismaël, Jed Wallace ismini verdi

Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael, yakından tanıdığı İngiliz kanat oyuncusunun ismini verdi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Yeni sezonda yapacağı transferler merakla beklenen Beşiktaş'ta isimler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Pek çok yıldızıyla yolları ayıracak ve bütçeye uygun ama takım oyununa uyumlu isimleri kadroya katacak siyah-beyazlılarda, listeye giren ilk oyuncu Jed Wallace oldu.

İngiliz sağ kanat oyuncusu, İngiltere Championship (2. Lig) takımlarından Milwall'da forma giyiyor. Kariyerinin tamamını alt liglerde geçiren 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35 maçta 6 gol-10 asistle oynuyor. Bu futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.