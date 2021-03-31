Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş’a nazar değdi

Milli ara Beşiktaş'a yaramadı ve eksikler çoğaldı.

Ali AYDIN
Güncellenme: 08:47, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’a nazar değdi

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, milli arada üst üste kötü haberler alıp sarsıldı. Cenk ile Dorukhan, hastalıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Bosna Hersek U21 Takımı'yla Karadağ ile oynanan maçta sakatlanıp sahayı sedyeyle terk eden Hasic, moralleri bozdu. Sakatlığı geçen Gökhan Töre, idmanlara başlasa da oynayacak yeterlilikte değil. Ghezzal de kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yok.

Larin'in cuma günü dönecek olması da eklenince keyfi kaçan Sergen Yalçın, yardımcılarıyla bir kriz toplantısı yapacak.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'a İngiliz orta saha... Bedavaya gelecekBeşiktaş'a İngiliz orta saha... Bedavaya gelecek