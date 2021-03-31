Beşiktaş’a nazar değdi

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, milli arada üst üste kötü haberler alıp sarsıldı. Cenk ile Dorukhan, hastalıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Bosna Hersek U21 Takımı'yla Karadağ ile oynanan maçta sakatlanıp sahayı sedyeyle terk eden Hasic, moralleri bozdu. Sakatlığı geçen Gökhan Töre, idmanlara başlasa da oynayacak yeterlilikte değil. Ghezzal de kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yok.

Larin'in cuma günü dönecek olması da eklenince keyfi kaçan Sergen Yalçın, yardımcılarıyla bir kriz toplantısı yapacak.