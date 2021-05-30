Beşiktaş’a Rosier ve Ghezzal transferinde zorlu rakipler

Şampiyon Beşiktaş'ta taraftarların en çok merak ettiği isimler Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier… Kiralık olarak forma giydikleri sezonda takıma büyük katkı veren iki ismin talipleri artmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetim, 1 yıl daha kiralık olarak kadroda tutmak isterken Ghezzal'e Monaco'nun ardından Lyon da talip oldu.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübün, Leicester City'le bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.

KALMAK İSTİYORLAR

Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Rosier için Marsilya çok ciddi. Fransız kulübün, Sporting Lizbon'a 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü. Dış basına göre bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın her iki futbolcuyu kiralık olarak kadro tutması zora girebilir.

Asbaşkan Emre Kocadağ, “Hem Ghezzal hem de Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Avantajlı olan biziz. Görüşmelere başlayıp iki futbolcuyu da tutmak istiyoruz” dedi.