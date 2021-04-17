Beşiktaş’a Sivasspor maçı öncesi bir iyi, bir kötü haber…

Süper Lig’de Ankaragücü beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar ve Oğuzhan Özyakup’un durumu belli oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar’ın takımla birlikte çalışmalara başladığı ve ağrısı olmazsa Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup’un ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un Sivasspor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş Kulübü’nden Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada “Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Beşiktaş, 20 Nisan 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.