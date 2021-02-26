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Beşiktaş’a statta coşkulu karşılama

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, stada ulaştı. Siyah-beyazlıları yaklaşık 500 taraftarı meşalelerle karşıladı.

Güncellenme: 18:10, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ı maç öncesinde taraftarları karşıladı. Maçtan önce Dolmabahçe’de toplanan 500 kadar siyah-beyazlı taraftar, uzun süre takımın gelmesini beklerken tezahüratlar yaparak maça hazırlandılar.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan taraftarlar, takımı stada uğurlarken, Dolmabahçe’de toplanan siyah-beyazlılar da takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı ve mücadele öncesinde futbolculara moral desteği verdi.

VİDEO: Ali Aydın | FOTOĞRAFLAR: Fatih Erdoğdu

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