Beşiktaş’a Vida’dan müjde geldi
Sakat futbolcuları nedeniyle ideal kadrosuna ulaşmakta zorlanan Beşiktaş'a Vida'dan müjdeli haber geldi. Hırvat stoper antrenmanlara başladı.
Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile Cumartesi günü sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan futbolculardan müjde geldi.
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida, Ajax maçı sonrası yapılan iznin ardından bugün sabah antrenmanına katıldı. Takımla çalışan Hırvat stoperin Sivasspor maçında riske edilip edilmeyeceği belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını maç günü verecek.
Alex ve Necip, Ajax deplasmanına götürülmemesine rağmen takımla çalışmalara başlamıştı.
Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, N’Koudou ve Mehmet Topal'ın ise tedavileri devam ederken; corona testi pozitif çıkan Montero’nun karantina süresi devam ediyor.