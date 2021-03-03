Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş’ı 38’lik delikanlısı Atiba Hutchinson sırtlıyor!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın kritik galibiyetinde başrol 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'dı.

Güncellenme: 09:02, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol

Yeni Malatyaspor deplasmanında zorlanan Beşiktaş golü Atiba Hutchinson ile buldu. Sahaya kaptan olarak çıkan 38 yaşındaki yıldız, hem orta alanda çok savaştı hem de sürekli hücuma destek verdi.

Bu sezonki 4. golünü atan Kanadalı futbolcunun 4 de asisti bulunuyor. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Atiba şunları kaydetti: “Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yememeye devam ediyoruz.”

4
Beşiktaş, bu sezon Atiba Hutchinson'ın gol attığı dört Süper Lig maçını da kazandı.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ın Atiba'sı var!Beşiktaş'ın Atiba'sı var!

“Heykelini dikin”

Beşiktaş  adına maçın diğer adamı ise önceki gün hastalanan Ersin'in yerine kaleye geçen ve üçü önemli dört kurtarış yapan Utku Yuvakuran'dı. “Atiba'nın heykeli dikilsin mi” sorusuna “Dikilmesi lazım bence” yanıtını veren başarılı eldiven, “Buraya galibiyet için geldik ve bunun için de mutluyuz. Saha zemini zordu. ‘1-0 olsun bizim olsun' derler, öyle oldu” diye konuştu.

Roiser'in pasını alan Aboubakar, Atiba'yı kaçırdı. Kanadalı da yakın mesafeden sert bir vuruşla golü attı.