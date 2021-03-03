Beşiktaş’ı 38’lik delikanlısı Atiba Hutchinson sırtlıyor!

Yeni Malatyaspor deplasmanında zorlanan Beşiktaş golü Atiba Hutchinson ile buldu. Sahaya kaptan olarak çıkan 38 yaşındaki yıldız, hem orta alanda çok savaştı hem de sürekli hücuma destek verdi.

Bu sezonki 4. golünü atan Kanadalı futbolcunun 4 de asisti bulunuyor. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Atiba şunları kaydetti: “Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yememeye devam ediyoruz.”

4 Beşiktaş, bu sezon Atiba Hutchinson'ın gol attığı dört Süper Lig maçını da kazandı.

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“Heykelini dikin”

Beşiktaş adına maçın diğer adamı ise önceki gün hastalanan Ersin'in yerine kaleye geçen ve üçü önemli dört kurtarış yapan Utku Yuvakuran'dı. “Atiba'nın heykeli dikilsin mi” sorusuna “Dikilmesi lazım bence” yanıtını veren başarılı eldiven, “Buraya galibiyet için geldik ve bunun için de mutluyuz. Saha zemini zordu. ‘1-0 olsun bizim olsun' derler, öyle oldu” diye konuştu.