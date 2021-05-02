Beşiktaş’ı Avrupa’da sadece Bayern Münih geçti

Süper Lig’deki 16. şampiyonluğu için rakiplerinin puan kaybetmemesi halinde alacağı 4 puana ihtiyacı olan Beşiktaş, ligin 39. haftasında Hatayspor’u 7-0 yenerek flaş bir skora imza attı.

Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, 40. haftada Galatasaray derbisine çıkacak.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda ilerlerken rakip fileleri de oynadığı 39 maçta 85 kez havalandırarak Avrupa devlerini de geride bıraktı.

Larin’in 19, Aboubakar’ın 15 ve N’koudou’nun 8 gol attığı Beşiktaş’ta toplamda ise 21 farklı futbolcu fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca Rachid Ghezzal da yaptığı 17 asistle Avrupa’nın 5 büyük liginde Thomas Müller’in ardından en çok asist yapan isim konumunda…

Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla gol atan takımlar şöyle;

Bundesliga: Bayern Münih (86)

Bayern Münih (86) Ligue 1: PSG (79)

PSG (79) Premier Lig: Manchester City (71)

Manchester City (71) Serie A: Atalanta (78)

Atalanta (78) La Liga: Barcelona (77)

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LARİN KRALLIK YARIŞINDA FARKI İNDİRDİ

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sezonun en iyi performanslarından birisini gösterdiği karşılaşmadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrılırken, Kanadalı yıldız Cyle Larin de attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Bu maç öncesinde Aboubakar ile birlikte 15'er golle siyah-beyazlı ekibin en golcü isimlerinden olan Larin, Hatayspor kalesine bıraktığı 4 golle, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti ve gol krallığı yarışında 21 golü bulunan Boupendza ile aradaki farkı 2 gole indirdi.