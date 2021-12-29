Beşiktaş’ı bitiren 3 fobi!

Trabzonspor'dan 18 puan fark yiyen Beşiktaş'ın çözüm bulamadığı dertleri belli. Siyah beyazlılar deplasmanda 27 puanını sadece 6'sını alabildi. Ligde üst üste 15 maçtır kalesini kapatamayan Kara Kartal, maçların son çeyreğinde ise tam 10 gol yedi.

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Sezona son şampiyon unvanıyla başlayan Beşiktaş, geride kalan 19 haftada sadece 28 puan toplayabildi. Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde ilk devreyi 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlıların üç önemli kusuru bu sonucu doğurdu. Sergen Yalçın ile başlayıp Önder Karaveli ile devam eden süreçte deplasman, son 15 dakika ve ilk gol fobileri pahalıya patladı. Detaylar

çarpıcı…

DEPLASMANDA TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en kötü deplasman performansını yaşıyor. Dış sahadaki ilk dokuz maçlık serilerin baz alındığı performans analizine göre 6 puanlı siyah-beyazlılar, bundan daha önce en kötü 10 puanda kalmıştı. Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda galibiyet ve 5 yenilgi gördü.

SON 15 DAKİKADA 10 PUAN UÇTU

Siyah-beyazlılar 19 haftada, maçların son 15 dakikasında 10 gol yedi ve bu açıdan ligin en kötü takımı. Son olarak Konyaspor 90'da siyah-beyazlılara şok yaşattı. Kartal, söz konusu dakikalar aralığında yenen goller nedeniyle dört kez beraberlikten yenilgiye, iki defa da galibiyetten beraberliğe geriledi ve 10 puan yitirdi.

15 MAÇTIR GOL YİYOR

Takım savunmasındaki hatalar kadar defans oyuncuları ve kaleci hataları da Beşiktaş'ın çözemediği konulardandı. Siyah-beyazlılar, kalesini kapattığı ilk dört hafta dışında geride kalan 15 maçın tamamında gol yedi. Beşiktaş 19 haftanın 11'inde kalesinde ilk golü gören taraftı. Söz konusu maçlardan sadece dört galibiyet çıktı.

Haber: Aykut Coşkun