Beşiktaş’ı eleyen Ankaragücü, 22 yıl sonra bir ilki başardı!

Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla eleyen Ankaragücü, 1972 ve 1981 yıllarında kazandığı kupada 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

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MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası’nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı. Türkiye Kupası’nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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Sarı-lacivertliler, çeyrek finale kalmanın mutluluğunu maçtan sonra doyasıya yaşadı.

Penaltı atışlarının ardından stadın tamamını dolduran taraftarına koşan futbolcular, stat hoparlörlerinden çalan Ankara havalarına da eşlik etti.

GÖKHAN AKKAN İKİ PENALTI KURTARDI

MKE Ankaragücü’nün kalecisi Gökhan Akkan, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımını çeyrek finale taşıdı.

Tecrübeli kaleci, önce Atiba’nın penaltısını kurtardı. Gökhan, çizgi ihlali gerekçesiyle tekrarlanan penaltı atışında Atiba’nın vuruşunu yine kurtarmayı başardı. Son penaltıda Masuaku’nun şutunu da kurtaran Gökhan, iki penaltı vuruşunda kalesini kapatarak gecenin yıldızı oldu. (AA)

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