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Beşiktaş’ı Sivas’ta taraftarı karşıladı

Lider Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi. Kafileyi kırmızı-beyazlı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Güncellenme: 18:38, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol

Sivasspor ile yarın akşam karşılaşacak olan Süper Lig’in lideri Beşiktaş, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelirken futbolcuları, siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba, Necip, Adem Ljajic, Dorukhan Mensah, N’Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre.”

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Sergen Yalçın Sivas Sivasspor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:18:11,