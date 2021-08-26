Beşiktaş’ı yıkan gol! Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler…

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Monaco ile 2-2 berabere kalan Shakhtar tur atlayan taraf olurken, 114. dakikada gelen gol Beşiktaş'ın 4. torbaya düşmesine neden oldu. Monaco'nun uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı gol, siyah beyazlı taraftarları kahretti. Bu akşam çekilecek kura öncesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam yapılacak kura çekimine 4. torbadan katılacak. Siyah beyazlıların 4. torbaya düşmesine neden olan Shakhtar-Monaco karşılaşmasının uzatma dakikalarında atılan gol, siyah beyazlı taraftarları üzdü. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Monaco’yu ilk maçta 1-0 yenen Shakhtar, rövanş maçının normal süresini 2-1 yenik kapattı. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle uzatmalara giden maçın 114. dakikasında Ruben Aguilar’ın kendi kalesine attığı golle mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı ve Shakhtar tur atlayan taraf oldu.

The beautiful game is often cruel. Shakhtar Donetsk qualified for the group stage of the Champions League at the expense of Monaco, thanks to this bizarre own goal from Ruben Aguilar. pic.twitter.com/qEJMk9yQbK — Kawowo Sports (@kawowosports) August 25, 2021



Monaco’nun tur atlaması halinde kura çekimine 3. torbadan katılacak olan Beşiktaş, Shakhtar’ın tur biletini alan taraf olması nedeniyle 4. torbaya düştü. Ukrayna temsilcisinin 114. dakikada bulduğu gol siyah beyazlıların talihsizliği olarak yorumlandı. 4. torbada yer alacak Beşiktaş’a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg’un rakip olma şansı kalmadı.

İşte 4. torbaya düşen Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon

Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon 2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund 3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit 4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, BEŞİKTAŞ