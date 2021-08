Beşiktaş’ı yıkan gol! Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler…

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Monaco ile 2-2 berabere kalan Shakhtar tur atlayan taraf olurken, 114. dakikada gelen gol Beşiktaş'ın 4. torbaya düşmesine neden oldu. Monaco'nun uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı gol, siyah beyazlı taraftarları kahretti. Bu akşam çekilecek kura öncesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam yapılacak kura çekimine 4. torbadan katılacak. Siyah beyazlıların 4. torbaya düşmesine neden olan Shakhtar-Monaco karşılaşmasının uzatma dakikalarında atılan gol, siyah beyazlı taraftarları üzdü. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Monaco’yu ilk maçta 1-0 yenen Shakhtar, rövanş maçının normal süresini 2-1 yenik kapattı. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle uzatmalara giden maçın 114. dakikasında Ruben Aguilar’ın kendi kalesine attığı golle mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı ve Shakhtar tur atlayan taraf oldu.

The beautiful game is often cruel.

Shakhtar Donetsk qualified for the group stage of the Champions League at the expense of Monaco, thanks to this bizarre own goal from Ruben Aguilar. pic.twitter.com/qEJMk9yQbK

— Kawowo Sports (@kawowosports) August 25, 2021