Beşiktaş’ı yıkan Ozan Tufan’ın nişanlısı Rojin Haspolat’tan paylaşım

Süper Lig 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 1-1’lik beraberlikle sona ererken, sarı lacivertlilerin yıldızı Ozan Tufan 89. dakikada attığı golle takımına hayat verdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 74. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu, yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşla Beşiktaş ağlarını sarstı ve takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki orta sahasının şutunda topun 109 km hıza ukaştığı belirlendi.

Karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ozan Tufan’ın nişanlısı Rojin Haspolat ise, yıldız futbolcuyu tebrik etti ve “Modumuz budur” ifadelerini kullandı.

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