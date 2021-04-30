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Beşiktaş’ı yıldızları parlatıyor

Beşiktaş'ı, futbolcularının kariyer performansları taşıyor. Ghezzal, Atiba, Larin, Aboubakar, Ersin ve N’Koudou başta olmak üzere pek çok oyuncu ya rekor kırdı ya da rekorun kıyısına geldi. Bireysel grafikler, takım oyunuyla bütünleşti.

Ali AYDIN
Güncellenme: 10:05, 30/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ı yıldızları parlatıyor

Şampiyonluk yolundaki zor virajlardan biri olan Rizespor deplasmanını da 3 puanla dönen Beşiktaş'ta yıldızlar bir kez daha kendini gösterdi.

Sergen Yalçın'la kariyer yıllarını yaşayan isimler hayli fazla. Lig performansına bakıldığında Ghezzal, 5 gol-16 asistte. Kiralık gelen Cezayirli, 2015-16'da Lyon'da 8 gol- 8 asistle kariyer sezonunu geçirmişti. Ghezzal, ayrıca Beşiktaş tarihinin bir sezonda en çok gol pası veren oyuncu unvanını da aldı. 7 golü, 4 de asisti bulunan N'Koudou iki istatistikte en iyi döneminde.

Larin 15 golde; Avrupa'daki kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Aboubakar da aynı sayıda gol attı. Kamerunlunun, 2013-14'teki 16 gollü kişisel rekorunu kırmasına iki kaldı.

Atiba 38 yaşında bir ilki yaşadı; 7 asist yaptı. Gökhan Töre 3 gole ulaştı, ligdeki maksimum döneminde 4 gol atmıştı. Genç eldiven Ersin Destanoğlu ise 12 maçta gol yemedi. İki mücadelede daha kalesini kapatırsa Fabri'nin 16-17'deki 14 maçlık rekorunu egale edecek.

SERGEN YALÇIN ATEŞLEDİ

Rize maçının ardından Beşiktaş'ın soyunma odası fotoğrafı, pek çok anlam taşıyordu. Sergen Yalçın'ın, öğrencilerine yaptığı “Yüreğinizi koydunuz,
gücünüzü gösterdiniz. Kazanacak 4 finalimiz daha var” sözleri soyunma odasını coşturdu. Fotoğraftaki kenetlenme, takımın inancınıgözler önüne serdi.

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Yayınlanma Tarihi:09:53,