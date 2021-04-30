Beşiktaş’ı yıldızları parlatıyor

Şampiyonluk yolundaki zor virajlardan biri olan Rizespor deplasmanını da 3 puanla dönen Beşiktaş'ta yıldızlar bir kez daha kendini gösterdi.

Sergen Yalçın'la kariyer yıllarını yaşayan isimler hayli fazla. Lig performansına bakıldığında Ghezzal, 5 gol-16 asistte. Kiralık gelen Cezayirli, 2015-16'da Lyon'da 8 gol- 8 asistle kariyer sezonunu geçirmişti. Ghezzal, ayrıca Beşiktaş tarihinin bir sezonda en çok gol pası veren oyuncu unvanını da aldı. 7 golü, 4 de asisti bulunan N'Koudou iki istatistikte en iyi döneminde.

Larin 15 golde; Avrupa'daki kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Aboubakar da aynı sayıda gol attı. Kamerunlunun, 2013-14'teki 16 gollü kişisel rekorunu kırmasına iki kaldı.

Atiba 38 yaşında bir ilki yaşadı; 7 asist yaptı. Gökhan Töre 3 gole ulaştı, ligdeki maksimum döneminde 4 gol atmıştı. Genç eldiven Ersin Destanoğlu ise 12 maçta gol yemedi. İki mücadelede daha kalesini kapatırsa Fabri'nin 16-17'deki 14 maçlık rekorunu egale edecek.

SERGEN YALÇIN ATEŞLEDİ

Rize maçının ardından Beşiktaş'ın soyunma odası fotoğrafı, pek çok anlam taşıyordu. Sergen Yalçın'ın, öğrencilerine yaptığı “Yüreğinizi koydunuz,

gücünüzü gösterdiniz. Kazanacak 4 finalimiz daha var” sözleri soyunma odasını coşturdu. Fotoğraftaki kenetlenme, takımın inancınıgözler önüne serdi.