Beşiktaş’ın 3 stoperi Afrika Kupası’nda
Beşiktaş'ın as stoperi Omar Colley ve yeni transferler Daniel Amartey ile Eric Bailly, Afrika Milletler Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu durum, Beşiktaş'ın savunmasını oldukça zayıflatacak.
Siyah-beyazlıların as stoperi Omar Colley ve ilk 11'e aday yeni transferler Daniel Amartey ile Eric Bailly'nin ülkeleri, Afrika Milletler Kupası biletini aldı.
Colley'li Gambiya, 2-0 geriye düştüğü maçta Kongo karşısında 90'da 2-2'yi bulup turnuva bileti aldı. Amartey'li Gana ve Bailly'li Fildişi Sahilleri de organizasyonda boy gösterecek. Üç futbolcu da kadrolara alınırsa Beşiktaş ocak-şubat fikstüründe en az dört maçta üç as stoperinden faydalanamayacak.
Eldeki stoperler Necip Uysal ve sakatlığını yeni atlatan Tayyip Talha… Emrecan Uzunhan da en iyi ihtimalle ocak sonu sahalara dönecek.