Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş’ın 38’lik delikanlısı Atiba Hutchinson: ‘Boğaz’ın en yaratıcısı’

Alanyaspor maçında 3 asist yapan ve istatistiklerine 6 kazanılan top, yüzde 91.2 rakip yarı alanda pas isabeti ekleyen Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, bu sezon toplamda 11 gole (4 gol-7 asist) direkt katkı yaptı.

Güncellenme: 08:43, 08/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın 38’lik delikanlısı Atiba Hutchinson: ‘Boğaz’ın en yaratıcısı’

Beşiktaş’ın 38 yaşındaki ‘babası' Atiba Hutchinson, bir kez daha futbolseverleri mest etti. İlerleyen yaşına rağmen sahadaki mücadelesini her  defasında gösteren Atiba, Alanyaspor karşısında 3 asist yaptı. 6 top kazanma ve rakip alanda yüzde 91.2 pas isabeti yapan Kanadalı yıldız, toplamda 7 asiste ulaştı.

4 de golü bulunan Atiba, bu sezon 11 gole direkt katkı yaptı. FIFA, Atiba için şu mesajı paylaştı: “Ahtapotların okyanustaki en yaratıcı canlılar arasında oldukları söylenir. Asistlerle hat-trick, ‘Ahtapotun' neden Boğaz'ın en yaratıcıları arasında olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

“BU YÜZDEN LİDERİZ”

Maçtan sonra performanslarını değerlendiren Atiba Hutchinson, “Kasımpaşa maçından sorna normal oyununun bu olmadığını kendi aramızda konuştuk. Son maçımız hakkında hocamız da bizimle konuştu. Gerekli uyarıları yaptı. Sezon başında bu yana bu tarz hatalar yapmadığımız için bulunduğumuz yerdeyiz. Bu yüzden lideriz. Hocamız kabul edilemez bir performans olduğunu söyledi. Biz de kendisine hak verdik” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirEmre Kocadağ: Beşiktaş her şeyi yenecek güçteEmre Kocadağ: Beşiktaş her şeyi yenecek güçte

DALYA YAPAN 8 YABANCI VIDA

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida da, siyah-beyazlı formayla 100. maça çıkan 8. yabancı futbolcu oldu. En çok süre alan isim ise 233 maçla  Atiba Hutchinson. Listedeki diğer isimler şöyle: Tomas Sivok (156), Quaresma (154), Filip Holosko (145), Bobo (144), Ronaldo (109) ve Ernst (105).

İlginizi ÇekebilirSergen Hoca'dan 10 numarası yok!Sergen Hoca'dan 10 numarası yok!