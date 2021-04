Beşiktaş’ın 38’lik delikanlısı Atiba Hutchinson: ‘Boğaz’ın en yaratıcısı’

Beşiktaş’ın 38 yaşındaki ‘babası' Atiba Hutchinson, bir kez daha futbolseverleri mest etti. İlerleyen yaşına rağmen sahadaki mücadelesini her defasında gösteren Atiba, Alanyaspor karşısında 3 asist yaptı. 6 top kazanma ve rakip alanda yüzde 91.2 pas isabeti yapan Kanadalı yıldız, toplamda 7 asiste ulaştı.

4 de golü bulunan Atiba, bu sezon 11 gole direkt katkı yaptı. FIFA, Atiba için şu mesajı paylaştı: “Ahtapotların okyanustaki en yaratıcı canlılar arasında oldukları söylenir. Asistlerle hat-trick, ‘Ahtapotun' neden Boğaz'ın en yaratıcıları arasında olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

They say octopuses are among the most creative creatures in the ocean. A hat-trick of assists again shows why ‘The Octopus' is among the most creative in the Bosporus

