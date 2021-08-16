Beşiktaş’ın 8. transferi Michy Batshuayi, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, 'Batman' lakaplı forvet Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiraladı! Siyah-beyazlılar uzun süren forvet arayışlarını Belçikalı oyuncuyla sonlandırdı. Batshuayi, İstanbul'a geliyor...

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Beşiktaş, Chelsea ile Michy Batshuayi transferi konusunda her konuda anlaştı. 1 milyon Euro’ya yakın bir kiralama bedeliyle İngiliz kulübüyle el sıkışıldı. Opsiyon maddesi Chelsea’nin yüksek rakamlar istemesiyle iptal edildi. Belçikalı forvet bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Vincent Aboubakar’ın ardından forvet arayışında olan Beşiktaş, bu sezonki 8. transferini gerçekleştirmiş olacak.

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Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Mert Günok’un ardından Michy Batshuayi de siyah-beyazlı formayı giyecek.

Belçika Milli Takım formasını 2015 yılından bu yana giyen 27 yaşındaki forvet, 35 maçta 22 gol atmayı başardı.

Standard Liege’de 120 maçta 44 gol atan Batshuayi; Marsilya ile 78 maçta 33 gol, Chelsea ile 77 maçta 25 gol atma başarısı gösterdi.

Belçikalı forvet son olarak Crystal Palace’ta kiralık olarak 33 maçta forma giyip 8 gol attı.