Beşiktaş’ın Anderson Talisca aşkı yeniden alevlendi

Beşiktaş, Anderson Talisca aşkına yeniden sarıldı. Brezilyalı yıldızın bonservis ve maaş maliyetinin 20 milyon Euro’yu bulması bekleniyor, bunun yarısı için sponsor aranıyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, hem Şenol Güneş'in hem de taraftarın çok istediği Anderson Talisca transferi için kesenin ağzını açtı.

Brezilyalı yıldızın, her ne kadar sosyal medyadan yalanlasa da gelmeyi çok istediğini bilen yönetim, maliyet çalışmaları yapıyor. Suudi ekibi Al-Nassr'ın isteyeceği bonservis ve Talisca'nın garanti ücretiyle birlikte yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir ilk yıl maliyeti hesaplanıyor. Yönetim, bunun en az yarısı için sponsor desteği arıyor.

Her şeye karşın Başkan Ahmet Nur Çebi temkinli davranıyor. Şimdiye dek 16 milyon Euro bonservis yükümlülüğüne girildi. Çebi, bu rakamın kontrol altında tutulması için kurmaylarına talimat verdi.

SERGIO RAMOS ASKIDA

Paris Saint-Germain’den (PSG) ayrılan ve boşta bulunan Sergio Ramos, Beşiktaş ve Galatasaray'ı peşine taktı ancak talepleri baş ağrıttı. Siyah-beyazlılar, 37 yaşındaki İspanyol stoperin 8 milyon Euro'luk garanti ücret talebinden geri adım atmaması üzerine bu transferi beklemeye aldı. Yönetim, ‘Bekle ve gör' taktiği uygulayacak.