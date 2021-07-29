Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul’a geldi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier siyah beyazlı takım ile yeni sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Son şampiyon Beşiktaş’ın değişmezlerinden biri olan Valentin Rosier, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübü Sporting’e dönmüştü. Adı Galatasaray ile de anılan Rosier tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı ve kendisini siyah beyazlılara bağlayacak 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi.

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SEZON SONU SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK

24 yaşındaki Fransız futbolcu Portekiz’den gelerek transferinde beklenen süreci tamamladı. Kartal, İstanbul’a gelen sağ bek için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi otomatik olarak devreye girecek. Rosier Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.

Fransız oyuncuyu havaalanında karşılayan Beşiktaş taraftarları, ”Başkan bize Alex’i getir” tezahüratları yaparak Alex Teixeira transferi için Başkan Ahmet Nur Çebi’ye çağrı yaptı. Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş’ın kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında önemli pay sahibiydi.