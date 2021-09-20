Beşiktaş’ın Antalya’daki geri dönüşünde fitili Sergen Yalçın’ın sözleri ateşledi

Antalya deplasmanında devreye 2-0 mağlup giren takımına soyunma odasında “Sahaya çıkın ve karakterinizi ortaya koyun. İstediğiniz gibi oynayın” diyen Sergen Yalçın, galibiyet sonrası oyuncularını tek tek kutladı.

Ali AYDIN

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LİDER Beşiktaş'ta Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan maçın mutluluğu yaşanıyor. Maç öncesi 6 eksiği bulunan, ilk yarıda da Necip ve Mehmet Topal'ı sakatlık nedeniyle kaybeden siyah-beyazlılar devreye de 2-0 yenik girmişti. Soyunma odasında moralsiz ve yorgun gözüken futbolcularına motive edici bir konuşma yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularını galibiyete inandırdı.

KRİTİK 2 DEĞİŞİKLİK

OYUNCULARINA, “İlk yarıdaki oyun bize yakışmadı. İkinci devrede sahaya çıkın ve karakterinizi ortaya koyun. İstediğiniz gibi oynayın” dediği öğrenildi. G. Töre ve Kenan'ı oyundan alıp Ghezzal ve Larin'i sahaya süren Yalçın'ın bu hamlesi de tuttu. Deneyimli hoca, maçtan sonra da öğrencilerini kutladı.

18 SEZONDA İKİNCİ KEZ

SEZONUN ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bu başarıyı son 18 sezonda 2. kez yakaladı. Siyah-beyazlılar daha önce 2017-18'de 5 haftada 13 puan toplamış sezonu ise 4. bitirmişti. Beşiktaş 19 sezon önce 2003-04'te ise 5'te 5 yapmıştı. Öte yandan Antalyaspor zaferiyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında mağlup etmediği Süper Lig takımı kalmadı.

WELINTON VE ROSIER BEKLENİYOR

BEŞİKTAŞ'TA tüm gözler Welinton ve Rosier'den gelecek habere çevrildi. Mevcut sakatlıklara Necip ve Mehmet Topal'ın da eklenmesi sonrası iki futbolcunun yarınki Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti yoğun mesai harcıyor.