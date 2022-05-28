Beşiktaş’ın borcu açıklandı!

Beşiktaş’ın toplam borcunun 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

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Beşiktaş’ta yarın başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul öncesinde 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularla ilgili genel kurul üyelerine bilgilendirme yaptı.

Tuncel, açıklamasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2021 yılı itibariyle borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğunu duyurdu.

MART AYINDA 4 MİLYAR 156 MİLYONDU!

Öte yandan 5 Mart 2022’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borcunu açıklamıştı. Mart ayında yapılan bilgilendirmede, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğu aktarılmıştı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

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