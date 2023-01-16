Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u var!

Wout Weghorst'u kaybeden Beşiktaş, Cenk Tosun'a sarıldı. Everton'a transfer olduktan sonra 4 sezonda sadece 15 gol atan Cenk, bu sezon siyah beyazlı formayla kendisine geldi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’a sezon başında geri dönen Cenk Tosun, Şenol Güneş'in de göreve gelmesiyle çıkışa geçti.

Kartal, Konya deplasmanında 2-1 kazanıp bu sezon ikinci kez üst üste 3 galibiyet elde ederken deneyimli forvet boş geçmedi. Everton'a transferinin ardından 4 sezonda sadece 15 gol atabilen Cenk, bu sezon çift kulvarda, 7'si ilk 11'de 17 maçta siyah-beyazlı formayı giydi; 8 gol 2 asist üretti.

723 dakika sahada kalan tecrübeli golcü hem ligde hem de kupada 91 dakikada 1 gol istatistiği ile formunu da zirveye taşıdı.