Beşiktaş’ın derbideki kozu yuvası

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı lig derbilerinde ezeli rakiplerine karşı çok iddialı... Beşiktaş, coşkulu taraftarını yanına aldığında kendini buluyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek, kazanıp iç sahadaki derbi başarısını korumanın yanı sıra Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak isteyecek.

Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a iç sahada en son 2014'te bir lig maçı kaybetti. Söz konusu iki maç da Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. 2014'ten sonraki karne ise Beşiktaş için hayli iyi…

Kendi taraftarının desteğiyle çıktığı derbilerde Beşiktaş, Galatasaray'a karşı son yedi maçta altı galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı da son altı maçta yenilmezlik var: Üç galibiyet-üç beraberlik…

Valerien İsmael, Türkiye'deki ilk derbisinde bu istatistiği korumak için pazar günü sahada olacak.

BİLETLER SATIŞTA

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisinin biletleri bugün satışa çıktı. Passo.com. tr'den satılacak biletlerin fiyatları 175 TL ile 1500 TL arasında değişiyor.

İşte bilet fiyatları:

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

VIP 101-126: 1.250TL