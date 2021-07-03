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Beşiktaş’ın Diego Costa planı! Transferin parası takım içinde…

Beşiktaş, süper golcü Diego Costa için tasarrfu yapacak. Kadroda düşünülmeyen Lens ve Douglas’ın yanı sıra yüksek maliyetleri nedeniyle satılması gündeme gelen Vida ile Ljajic’ten açılacak 10 milyon Euro’luk boşluk, forvet için kullanılacak.

Ali AYDIN
Güncellenme: 10:14, 03/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın Diego Costa planı! Transferin parası takım içinde…

Beşiktaş için varsa yoksa golcü transferi… Birisi dünyaca tanınan çapta olmak üzere en az iki santrfor alacak siyah-beyazlıların gündeminde üç isim var: Diego Costa, Edin Dzeko ve Aleksandar Mitrovic…

Yönetim ise teknik heyetin ısrarı ile Costa üzerinde duruyor. Kulüpsüz durumdaki 32 yaşındaki golcünün yüksek maliyetinin karşılanması adına da kadrodan tasarruf gündeme geldi. Benfica da bu oyuncuya talip.

TRANSFERDE İNCE DENGELER

Sergen Yalçın'ın takımda istemediği Lens ve Douglas ile yüksek maliyetleri nedeniyle satılmak istenen Ljajic ve Vida, tasarruf formülünün ana maddeleri. Bu dört oyuncunun toplam maliyeti 10 milyon Euro dolayında. Yöneticiler, dört oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. Oluşacak bütçe, önce Diego Costa, ardından da ikinci santrfora harcanacak. Aksi halde bir bölgeye yapılacak transferden vazgeçilecek.

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Yayınlanma Tarihi:10:09,